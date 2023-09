Revocata la licenza di un bar a Santa Lucia, il Comune: «Pericolo per l'ordine pubblico»

«Chiuso da oggi il bar New Generation in Stradone Santa Lucia». Così il Comune di Verona ha annunciato, attraverso una nota, il provvedimento preso nei confronti del locale che già in passato era stato oggetto di alcune segnalazioni. Da Palazzo Barbieri viene poi precisato: «In queste ore è stata infatti notificata al titolare del locale la revoca della licenza, provvedimento che di fatto ne fa scattare la chiusura».

Secondo quanto viene riportato nella nota odierna del Comune di Verona, il bar e le sue frequentazioni sarebbero state «da tempo oggetto di numerose segnalazioni da parte dei cittadini». In merito, precisa ancora la nota di Palazzo Barbieri, «il procedimento, che è solo l’ultimo di una serie di limitazioni che avevano interessato il bar negli ultimi mesi tra cui la sospensione dell’attività per 30 giorni per tutto il mese di luglio (idem nel 2022), pone fine alla situazione di insicurezza in cui versava il quartiere».

Come ricordato sempre nella nota del Comune, il locale oggetto del provvedimento sarebbe stato «frequentato da soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, in particolare per reati contro la persona, il patrimonio, l’illecita detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché da soggetti segnalati per lo stato di alterazione psicofisica dall’abuso di sostanze alcoliche o droghe». Da Palazzo Barbieri, infine, sottolineano che «l’ordinanza n. 42 del 1° settembre 2023, notificata oggi, è una risposta concreta alle richieste di cittadini e residenti, un esempio chiaro di sinergia tra amministrazione e forze dell’ordine e prefettura impegnate a mettere in campo tutti gli strumenti a loro disposizione per garantire sicurezza e legalità».