Nel 2022 sei rapine in farmacia, tre nel Comune di Verona. Il questore: «Numeri contenuti, ma fenomeno di forte impatto per chi lo subisce»

Si è svolto nella serata di mercoledì 8 novembre un incontro tra il questore di Verona Roberto Massucci, il consiglio direttivo di Federfarma Verona e l’Ordine dei farmacisti. A seguire si è tenuto un dibattito aperto a tutti i farmacisti scaligeri con i quali il dirigente superiore della polizia di Stato, insieme a Giuseppe Annichiarico al comando della Divisione anticrimine della questura, si è confrontato sui temi della sicurezza, con particolare riferimento alle farmacie territoriali. «Dai dati statistici - ricorda Federfarma Verona - emerge che nel 2022 sono state perpetrate in tutta la provincia 6 rapine ai danni delle farmacie, 3 delle quali nel Comune di Verona».

«Un fenomeno contenuto nei numeri, ma di forte impatto per chi lo subisce, sia operatori che utenti della farmacia - ha spiegato il questore Roberto Massucci -. Chiediamo ai farmacisti di segnalare alle forze dell’ordine qualsiasi personaggio o movimento sospetto nei pressi della propria farmacia perché è grazie a questo tipo di collaborazione che possiamo riuscire a prevenire i crimini e anche, eventualmente, ad allontanare dal territorio interessato delinquenti già noti alle forze dell’ordine. Molto importanti anche i sistemi di protezione dalle telecamere alle porte blindate che, quanto più efficaci, scoraggiano i delinquenti nel pianificare rapine e taccheggi. Ma per la loro incolumità dissuadiamo i cittadini tutti, quindi anche i farmacisti, dall’agire in prima persona, invitandoli invece a chiamare subito i numeri di emergenza di polizia e carabinieri».

Elena Vecchioni, presidente Federfarma Verona, ha quindi aggiunto: «Ringrazio il questore Massucci e il comandante Annichiarico, grazie ai quali abbiamo preso ulteriore coscienza del fondamentale compito di “osservatori” a carico di tutti coloro che operano nelle farmacie territoriali. La collaborazione con i tutori dell’ordine da sempre attiva, può essere ulteriormente ampliata e raffinata se percepiamo che nulla è trascurabile per la sicurezza delle farmacie e dei cittadini sia di giorno che di notte, durante i turni di Guardia Farmaceutica».

Federico Realdon, presidente dell'Ordine dei farmacisti di Verona e della Consulta regionale, ha poi sottolineato: «Particolare attenzione poniamo, soprattutto in questi ultimi anni, alle nuove droghe e all’abuso di farmaci che rientrano nella categoria degli stupefacenti. Molti i casi di ricette false, anche nella nostra provincia, finalizzate all’assunzione di sostanze che da efficaci dispositivi terapeutici, se regolarmente prescritti dal medico, si trasformano in pericolosi strumenti di abuso e dipendenza nelle mani della delinquenza».

«Vista la presenza capillare delle farmacie sul territorio consiglio ai farmacisti di scaricare sul proprio cellulare l’applicazione YouPol della Polizia di Stato che mette in diretto contatto il cittadino con le centrali operative senza la necessità di chiamare telefonicamente il numero di emergenza - ha infine evidenziato Giuseppe Annichiarico, dirigente della Divisione polizia anticrimine -. Qualora si verificassero delle condizioni sospette o dei veri e propri atti criminali basta inviare tramite l’app foto, filmati e messaggi che verranno tempestivamente presi in analisi dagli operatori in grado di geolocalizzare la zona interessata. Oltre all’intervento nell’immediatezza da parte dei tutori dell’ordine, quello che viene inviato risulta materiale molto utile, spesso fondamentale, per le indagini investigative».