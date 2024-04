In venti minuti rapinano un supermercato e rubano vestiti da un negozio: arrestati

Nel pomeriggio di sabato 13 aprile, i carabinieri del radiomobile di Peschiera stavano svolgendo uno dei consueti servizi del territori, quando hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due uomini: si trattava di un 36enne e di un 26enne, rispettivamente di origini rumene e albanesi, che dovranno rispondere di rapina aggravata e furto in concorso.

I militari infatti erano intervenuti in seguito alla richiesta giunta al 112 da parte del direttore del supermercato Famila di Castelnuovo del Garda, il quale aveva appena subito una rapina. La pattuglia si è dunque attivata immediatamente e si è recata sul posto dove, dopo un breve inseguimento a piedi, ha fermato i due individui segnalati mentre uscivano da un altro negozio di abbigliamento, poco lontano dal supermercato, dal quale avrebbero sottratto alcuni capi nascondendoli addosso.

Gli accertamenti svolti nell'immediato avrebbero consetito ai carabinieri di ricostruire la dinamica dei fatti. Nel giro di una ventna di minuti, i due uomini avrebbero prima compiuto una rapina presso il Famila e poi commesso un furto nel negozio d'abbigliamento. In particolare, all'interno del supermercato dove erano stati sorpresi a rubare materiale elettronico, uno dei due avrebbe estratto un coltello a serramanico e lo avrebbe utilizzato per minacciare il direttore della filiale, puntandoglielo contro, pur di guadagnarsi la fuga. Nel secondo esercizio invece, avrebbero rimosso le placche antitaccheggio per impossessarsi di alcuni capi abbigliamento, per poi cercare di allontanarsi e venendo invece fermati dalle forze dell'ordine.

I due sono stati poi condotto nel carcere di Montorio, come disposto dall'autorità giudiziaria di Verona.