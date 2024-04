Con forbici e coltelli feriscono e rapinano 32enne alla fermata del bus

Rapina alla fermata dell'autobus di Via Città di Nimes, a Verona. Venerdì scorso, 5 aprile, un 32enne originario del Mali è stato ferito alla gamba da un gruppo di giovani rapinatori che gli hanno portato via 400 euro. Due dei malviventi sono stati fermati dall'azione congiunta di carabinieri e polizia. Sugli altri sono in corso le ricerche.

Ad accorgersi della rapina è stata una pattuglia dei carabinieri che in Via Città di Nimes ha visto un gruppo di ragazzi allontanarsi velocemente da un uomo ferito alla gamba. La vittima è un 32enne maliano, che vive e lavora in Italia con regolare permesso di soggiorno, il quale ha dato l'allarme. Oltre ai carabinieri, sul posto sono arrivati anche gli agenti della squadra Volanti, che con in militari si sono messi alla ricerca dei malviventi.

La tempestività dell’intervento ha permesso di individuare due rapinatori nascosti in un edificio abbandonato. Gli operatori li hanno bloccati mentre stavano ritentando la fuga e li hanno perquisiti, riuscendo a recuperare una parte dei 400 euro rapinati.

Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dalle forze dell'ordine, il 32enne aveva terminato il suo turno di lavoro ed era in attesa del bus in Via Città di Nimes per tornare a casa. I rapinatori lo hanno circondato e per rapinarlo lo hanno minacciato con forbici e coltelli.

Oltre alla versione della vittima, gli operatori hanno raccolto anche altre testimonianze concordanti. E sono in corso le analisi delle telecamere della zona per riuscire a risalire all'identità dei malviventi fuggiti.

I due giovani sottoposti a fermo sono un 24enne e un 19enne, gravemente indiziati di rapina in concorso. E di concerto con il pm della procura di Verona, gli operatori li hanno condotti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.