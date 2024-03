Si rifugia dalla pioggia sotto una pensilina, multato senza fissa dimora

Intorno alla mezzanotte tra il 6 e il 7 marzo «bivaccava in territorio comunale» e «permaneva arbitrariamente nell'area di un'infrastruttura del trasporto pubblico locale». E per questo ha ricevuto due multe, una da 50 e l'altra da 100 euro. Il sanzionatore è un agente della polizia locale di Verona, mentre il sanzionato è un uomo senza dimora. E questo ha fatto scattare la polemica.

Ad innescarla è stato Alberto Sperotto, presidente della Ronda della Carità, l'associazione di volontari che ogni giorno e soprattutto ogni notte aiuta gli uomini e le donne che vivono in strada. Sul suo profilo Facebook, Sperotto ha pubblicato le multe ricevute l'altra notte dal senza fissa dimora in Piazzale del Cimitero. L'uomo si era riparato dalla pioggia sotto una pensilina alla fermata degli autobus. E per questo è stato sanzionato dall'agente. «La pioggia cadeva e, con i dormitori al completo, la pensilina dell'autobus è apparsa come l'unico rifugio per chi non ha un tetto sopra la testa, con l'intenzione di trascorrere la notte e svegliarsi alle 5 del mattino per andare al lavoro - ha scritto Sperotto - Tuttavia, un poliziotto si presenta e anziché dimostrare comprensione per la situazione di indigenza, emette un ordine di allontanamento. Motiva l'azione sostenendo che la presenza limitava l'accessibilità al trasporto pubblico e applica una multa di 50 euro per violazione del regolamento di polizia urbana, insieme a un Daspo sanzionato con altri 100 euro, invocando disposizioni sulla sicurezza e il decoro urbano. Dove si trova il buon senso nel regolamento della polizia municipale che considera un reato il semplice atto di dormire in strada per chi non ha una casa? È giunto il momento di riconsiderare le leggi e le normative che trascurano la dignità umana e criminalizzano la povertà».

E appresa la notizia, la deputata di Allenza Verdi e Sinistra Luana Zanella ha chiesto l'intervento del sindaco Damiano Tommasi. «Capisco le diverse esigenze di tutta la città ma non si può arrivare ad una misura così odiosa ed anche ridicola, la multa ad un nullatenente che dormiva sotto la pensilina di un bus mentre pioveva - ha dichiarato Zanella - Occorre buon senso da parte delle istituzioni».

Di parere contrario a Sperotto è invece il deputato di Forza Italia Flavio Tosi, il quale difende la polizia locale «attaccata indiscriminatamente e senza motivo», ha dichiarato Tosi. «L'agente ha fatto soltanto il suo dovere e applicato il regolamento comunale, agendo nell’interesse dei veronesi che si aspettano proprio questo, cioè il contrasto al degrado e all’insicurezza - ha aggiunto l'ex primo cittadino - E il sindaco non può tacere e deve intervenire pubblicamente a difesa della polizia locale. Rimanere in silenzio significa avallare le parole di Sperotto».