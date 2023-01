A Torri del Beneco un autovelox nella frazione di Pai sta suscitando molte polemiche

Nel Comune veronese di Torri del Benaco sul lago di Garda un autovelox sta facendo molto parlare di sé, sui social network e sui giornali. In una lunga intervista al quotidiano L'Arena l'ex consigliere comunale di Brenzone Giannatonio Sartori ha spiegato tutte le sue perplessità nei confronti di un dispositivo che starebbe sfornando poco meno di 150 multe al giorno. L'autovelox è installato nella località Pai ed il limite massimo consentito in quella zona è di 50 chilometri orari. Sui social vi è chi posta le foto dei verbali ricevuti: tre multe in un mese, qualcuno anche per un eccesso di velocità di poco superiore al limite.

Nel novero delle polemiche se ne contano alcune di cogenti, altre probabilmente meno. Come viene sottolineato da alcuni, se il codice della strada prevede un limite dei 50 km/h nei centri abitati sarebbe comunque bene che tutti lo rispettassero e là dove un autovelox rilevi le infrazioni la multa risulterebbe sacrosanta. In almeno un caso parrebbe che uno dei multati a Pai stesse percorrendo la Gardesana alla velocità di 125 km/h, forse un po' troppo. Vi è chi però mette in discussione la concreta visibilità per gli automobilisti dell'autovelox in questione. In tal senso, in una nota, l'Associazione Nazionale Migliore Tutela fa sapere che, tramite la propria struttura specializzata "AltVelox", «inoltrerà oggi stesso al Comune di Torri del Benaco richiesta formale di esibire tutta la documentazione tecnica prevista per legge per il suo funzionamento».

D'altro canto, il sindaco di Torri del Benaco, Stefano Nicotra, nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere del Veneto, ha difeso apertamente l'installazione dell'autovelox di Pai: «Sento polemiche sterili basate sul nulla. L’autovelox è stato annunciato con largo anticipo e sta facendo il suo lavoro», ha spiegato il primo cittadino del Comune gardesano che poi ha aggiunto: «Chi non rispetta i limiti non può prendersela con l’amministrazione. È un sistema efficace, quindi, finiamola di far finta di non capire».

Nella medesima intervista il sindaco Nicotra ha poi evidenziato come molte delle vetture che transitano sotto la telecamera risulterebbero non in regola con l'assicurazione, ma ha poi sottolineato anche come «una vettura su cinque» proprio in quel punto stradale sarebbe solita effettuare pericolosi sorpassi. Insomma il messaggio del sindaco è chiaro: grazie all'autovelox si sarebbero ridotti gli incidenti e sarebbe aumentata la sicurezza stradale, dunque non vi sarebbe all'orizzonte alcun cambiamento in programma.