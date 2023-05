Scoppia lo pneumatico di un pullman sulla A22: un corsia chiusa e rallentamenti

Sono stati segnalati alcuni disagi per i viaggiatori che nel pomeriggio di giovedì hanno imboccato l'Autostrada del Brennero in direzione sud.

Nel primo pomeriggio di giovedì, un pullman ha dovuto accostare per lo scoppio di uno pneumatico nella zona posteriore sinistra, i cui pezzi sono andati sparsi sulla carreggiata. Il tutto intorno alle 14.30 tra l'allacciamento con l'A4 e il casello di Nogarole Rocca.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Verona, che hanno chiuso la prima corsia, per consentire la sostituzione della gomma sul mezzo in panne.

Situazione che ha inevitabilmente procuraro alcuni disagi agli utenti della strada: il sito della A22 infatti segnala code e rallentamenti in zona per circa 2 chilometri.