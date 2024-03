Cercasi volontari per confezionare pasti da destinare ai bambini delle scuole in Africa

Si fa sempre tempo a fare del bene. Per chi volesse contribuire alla lotta contro la fame nel mondo, che da oltre 10 anni vede in prima linea l’organizzazione internazionale no profit Rise Against Hunger, l’appuntamento è per sabato 23 marzo alle ore 15 al Centro Congressi di Eataly Verona in via Santa Teresa.

È qui che i volontari potranno partecipare alla giornata di solidarietà patrocinata dal Comune di Verona per il valore umanitario e benefico dell’iniziativa, che consiste nella preparazione di pasti disidratati da destinare ai bambini delle scuole in Africa, confezioni di cibo che potranno essere tracciate fino all’arrivo a destinazione.

Più volontari ci sono e più cibo si potrà spedire. Da qui l’invito a cittadini e cittadine a candidarsi e partecipare all’iniziatica dedicando due ore del proprio tempo per aiutare popolazioni in grave stato di emergenza o colpite da insicurezza alimentare (qui il link per aderire https://bit.ly/42NnGNe).

Parallelamente all’iniziativa di confezionamento, Rise Against Hunger Italia ha avviato anche una campagna di raccolta fondi specifica “Verona per i bambini in Africa”, i cui dettagli si trovano al seguente link: https://bit.ly/3UHVadM.

«Crediamo nel valore dell’iniziativa e come Terzo Settore ci siamo attivati per trovare più volontari possibili - ha detto l’assessore al Terzo Settore Italo Sandrini -. Con molto piacere quindi sosteniamo il progetto dell’organizzazione no profit Rise Against Hunger, realtà internazionale che da oltre 10 anni è in campo nella lotta alla fame».

Alberto Albieri, Presidente di Rise Against Hunger Italia dichiara: «Anche le piccole azioni, se fatte con il cuore, sono in grado di cambiare in meglio il mondo. Noi ne siamo da sempre convinti perché testimoni di quanto una sola giornata di volontariato sia in grado di migliorare la vita di un bambino per un anno intero. Questo è ciò che chiediamo alla gente, di partecipare alle nostre feste di solidarietà, momenti unici di condivisione, di allegria, dove si gioisce facendo del bene. Tengo a ringraziare Eataly Verona per la sensibilità e l’ospitalità che ha voluto offrire all’evento, così come un grande ringraziamento va al Comune di Verona per l’attenzione dedicata all’iniziativa. Le iscrizioni sono ancora aperte, insieme daremo vita ad azioni in grado di cambiare la vita a migliaia di persone. Venite a donare il vostro entusiasmo!».

NUMERI - Nel 2023 Rise Against Hunger Italia ha tagliato il nastro dei dieci anni di attività nei quali la onlus ha distribuito 19 milioni di pasti a sostegno dei programmi di scolarizzazione, più di 55.000 kit contenenti generi di prima necessità aiutando altrettante famiglie, per un totale di oltre 335.000 vite raggiunte nel mondo.

Presente alla conferenza stampa di giovedì anche Mara Albieri Referente nazionale Sviluppo Individui e Progetti Educativi Rise Against Hunger.