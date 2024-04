Palazzetto Consolini privo del certificato di prevenzione incendi: il Comune si attiva per garantire le partite di basket

L’amministrazione comunale di Verona ha fatto sapere di essere al lavoro per ottenere il CPI, ovvero il Certificato di Prevenzione Incendi, per il Palazzetto Consolini in Basso Acquar. «Un atto che - sottolinea una nota di Palazzo Barbieri - con le precedenti amministrazioni era stato avviato, ma mai portato a compimento. In mancanza di questa certificazione l’amministrazione ha optato, per ovvi motivi di sicurezza, di vietare la presenza del pubblico durante tutti gli eventi sportivi».

Si tratta di una situazione che, come viene ricordato nella stessa nota del Comune di Verona, ha portato la Federazione Italiana Pallacanestro FIP Veneto a disporre «la sospensione delle partite delle società Buster Basket, Tezenis, Verona Basket al Consolini, vista l’assenza del pubblico».

È tuttavia stato immediato l’intervento del Comune che, grazie anche alla collaborazione dell’Università di Verona e a CSS Verona, è riuscita a salvaguardare la disputa delle partite in programma in questo fine settimana e che si giocheranno nel palazzetto universitario al centro Gavagnin e alla palestra Don Calabria in via San Marco.

Sempre dal Comune, inoltre, sottolineano che contemporaneamente è stato preso contatto con i tecnici comunali, i Vigili del fuoco e la FIP per vedere se, in vista dell’ottenimento della certificazione, sarà possibile avere una deroga e disputare le partite al Palazzetto Consolini con una capienza di pubblico ridotta.