Operaio di una ditta veronese portato d'urgenza in ospedale dopo una caduta

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 21 dicembre, un operaio malese di 21 anni è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Padova dopo un infortunio sul lavoro. Secondo quanto viene riportato da PadovaOggi, l'episodio sarebbe avvenuto intorno alle ore 14 in via Degora al di là a Carceri, nei prressi di un'azienda agricola.

Le condizioni del giovane sarebbero molto gravi e i soccorritori che l'hanno preso in cura non si sarebbero infatti espressi circa la sua prognosi. In merito all'episodio sono in corso gli accertamenti da parte del personale dello Spisal. A far scattare le operazioni di soccorso sarebbero stati inizialmente alcuni colleghi di lavoro che avrebbero assistito alla caduta, rendendosi subito conto della gravità della situazione.

In base a quanto si apprende, il ventunenne malese pare lavorasse per conto di una ditta di Cerea e fosse impegnato nella costruzione di una vasca in cemento, destinata allo stoccaggio dei liquami, all'interno della struttura agricola. L'operaio sarebbe quindi caduto al suolo da un'altezza di circa sei metri.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 e i carabinieri della compagnia di Este. L'operaio è stato poi trasportato in ospedale grazie all'intervento da Padova dell'elisoccorso.