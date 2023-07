Tre colpi di pistola, due fratelli trovati morti in casa. Ipotesi omicidio-suicidio

Potrebbe essere stato un omicidio-suicidio, con un movente ancora da accertare. Gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica sono al lavoro dalle 19 di ieri, 22 luglio, per ricostruire quanto accaduto in un'abitazione di Via Brigata Piemonte, a Verona. In quella casa, due fratelli sono stati trovati morti dal padre. E l'ipotesi è che uno dei due abbia ucciso l'altro e poi si sia tolto la vita.

È successo tutto ieri sera, nell'appartamento della famiglia Baltieri. Verso le 19, tre colpi di arma da fuoco sono stati sentiti distintamente. A sparare è stata una pistola, legalmente detenuta dalla famiglia. È questa l'arma che ha ucciso Patrizio ed Edoardo Baltieri, i due fratelli trovati senza vita dal padre. Edoardo era il fratello più giovane, aveva 24 anni ed è morto nel soggiorno della casa. Patrizio era il più grande, aveva 28 anni, ed è morto nella sua stanza da letto, dove è stata trovata anche la pistola.

La chiamata ai soccorsi è stata immediata, ma i sanitari del Suem 118 non hanno potuto fare altro che accertare i decessi dei due ragazzi. Mentre gli uomini della polizia, con i colleghi della Digos e insieme al procuratore Carlo Boranga, hanno dato il via alle indagini, con i primi rilievi e le prime domande a chi poteva fornire informazioni utili su Patrizio ed Edoardo Baltieri.

Sulla base di quanto è stato raccolto dagli agenti, la tesi più probabile sembra essere quella dell'omicidio-suicidio, anche se ancora non se ne conosce la causa scatenante. Potrebbe essere stato un litigio oppure qualcos'altro potrebbe aver acceso la miccia. Ciò che sembra più plausibile è che i tre colpi li abbia esplosi Patrizio, il fratello maggiore. I primi li avrebbe rivolti verso Edoardo, nel soggiorno dell'abitazione. Poi, il 28enne potrebbe essere andato in camera sua e con la stessa pistola si sarebbe tolto la vita.