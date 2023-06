Occupano immobili abbandonati a San Bonifacio, 17 denunciati dai carabinieri

Un arresto e una denuncia ieri, 8 giugno, e 17 denunce questa mattina per i carabinieri di San Bonifacio.

Ieri, i militari hanno arrestato un 19enne vicino alla stazione di San Bonifacio. Il giovane è stato ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale perché si sarebbe rifiutato di fornire le proprie generalità, tentando di allontanarsi dai carabinieri che volevano controllarlo e spintonandoli. Il 19enne avrebbe poi anche minacciato i militari con un coccio di bottiglia recuperato in un bidone per i rifiuti.

L'arrestato è comparso stamattina davanti al giudice del tribunale di Verona, il quale ha convalidato l'arresto.

Sempre ieri sera, un altro giovane, residente nella Val d'Alpone è stato trovato alla guida di ciclomotore in evidente stato di ebrezza alcolica. Il ragazzo si sarebbe rifiutato di sottoporsi al test con l'etilometro e i carabinieri gli hanno comunque ritirato la patente di guida e lo hanno denunciato.

Sono scattati invece alle prime ore di questa mattina i controlli da parte dei carabinieri all'interno di alcuni immobili in stato di abbandono a San Bonifacio. L'attività ha permesso di rintracciare 17 extracomunitari irregolari in Italia, i quali sono stati denunciati in stato di libertà per reati in materia di immigrazione e per invasione di terreni ed edifici. Nei loro confronti è stata inoltre avviata la procedura finalizzata all'emissione del decreto di espulsione.

Due dei 17 denunciato, infine, grazie al fiuto del cane Zico del nucleo cinofili dei carabinieri, sono stati trovati in possesso di una modica quantità di hashish detenuta per uso personale. I due sono stati segnalati alla prefettura e l'hashish è stato sequestrato.