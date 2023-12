Dopo Pico ed Axel ecco Rio, il terzo cane antidroga della polizia locale di Verona: alla prima uscita trova dell'hashish nei cespugli

Doveva essere un’uscita di presentazione, invece il suo fiuto infallibile l’ha trasformata in una vera e propria operazione antidroga. È iniziata così l’avventura veronese di Rio, il terzo cane antidroga dell'unità cinofila della Polizia locale. Seccondo quanto riferito dal Comune di Verona, questa mattina, venerdì 22 dicembre, Rio era sul piazzale della stazione di Porta Nuova insieme alla sua conduttrice, per testare il territorio in occasione del suo primo giorno di lavoro, insieme ai colleghi Pico ed Axel. Quando, girando sulla piazza, si è diretto senza esitazione in un punto tra i cespugli e le panchine, scovando in breve il bottino: 2 grammi di hashish, probabilmente fatti cadere da qualcuno alla vista degli agenti.

Chi è Rio?

Il pastore tedesco di 1 anno e 10 mesi è la nuova unità cinofila della Polizia locale di Verona. Il terzo cane antidroga che prende servizio nella nostra città, dopo Pico ed Axel. «Si completa così - spiegano da Palazzo Barbieri - il nucleo dedicato al contrasto dello spaccio di stupefacenti sul territorio comunale, attività che viene svolta quotidianamente e che nel 2023 ha raggiunto risultati davvero importanti. Uno tra tutti, quello di aver tolto dal mercato 9 chilogrammi di stupefacenti, sequestrai grazie alle operazioni delle unità cinofile».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video ufficio stampa Comune di Verona

In base a quanto riferito sempre dal Comune di Verona, dopo sei mesi di addestramento alla scuola di Brescia, nella giornata di ieri Rio ha superato l’esame finale insieme alla sua conduttrice, un agente scelto del comando di Verona che ha passato con il massimo dei voti tutte le selezioni e l'addestramento. Perché per lavorare assieme a un cane è necessario avere tutte le competenze che permettono di capire e far star bene il "collega" a quattro zampe. L’assunzione e la formazione di Rio, spiegano da Palazzo Barbieri, così come per gli altri due cani anti droga, è stata finanziata per intero dal ministero dell'interno, attraverso il progetto della Polizia locale "Potenziamento del Nucleo Cinofilo antidroga" che, oltre a Rio, prevede anche l'acquisto di «un mezzo dedicato al trasporto degli ausiliari e ai di servizi dedicati al contrasto di sostanze stupefacenti sul territorio comunale». Il costo complessivo del progetto secondo quantro segnalato dal Comune è di 85.724 euro.

Altamura: «Attenzione massima sul contrasto allo spaccio di droga»

«Con Rio completiamo il gruppo ora composto da tre unità, numero ideale per consentire le turnazioni e assicurare una presenza capillare sul territorio - ha affermato l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi -. Il nuovo arrivo rientra nell'attività di contrasto allo spaccio di droga su tutto il territorio e in particolare nelle zone più sensibili, operazioni che vedono la Polizia locale al fianco delle Forze dell’ordine. Non a caso abbiamo scelto la zona della stazione per presentare il nuovo pastore tedesco. Riceviamo infatti numerose richieste da parte di genitori e ragazzi che per necessità transitano da qui e questa è una risposta concreta all’esigenza di muoversi in sicurezza. Come per gli altri cani anti droga, anche l’acquisto di Rio e stato finanziato con i fondi del ministero dell'interno e rientra in un progetto di presenza di unità cinofile non solo a Verona, ma anche in altre città del Nord Italia come Brescia, Bergamo, Milano, Padova».

Il comandante della Polizia locale di Verona, Luigi Altamura, ha quindi aggiunto: «Il contrasto allo spaccio di droga è un’attività sulla quale l’attenzione è massima. Lo dimostrano i risultati di quest’anno, uno tra tutti le operazioni delle unità cinofile che hanno permesso di togliere dal mercato ben 9 chilogrammi di sostanze stupefacenti. Di rilievo l’attività che svolgiamo nelle scuole, grazie anche al prezioso contributo dei dirigenti scolastici, che ci consente di investire molto sul tema della prevenzione”.

I risultati nel 2023 dell'unità cinofila

Stando ai dati forniti dal Comune di Verona, i totale sono stati rinvenuti 2,82 grammi di marijuana, 4.451,101 grammi di hashish, 48,66 grammi di cocaina 4.537,7 grammi di eroina, per un totale di 9.040,281 grammi di sostanza stupefacente tolta al mercato dello spaccio. Sono 16 i servizi congiunti con la Polfer in stazione Porta Nuova. Vari servizi in ausilio ai carabinieri, alla questura e alla polizia stradale. Tra i quali, uno il 21 gennaio durante un controllo veicolare di un’auto sospetta fermata in autostrada, quando i cani avrebbero segnalato la presenza di sostanza stupefacente ben occultata sotto al piano del baule, in una nicchia appositamente costruita, per un totale di 4.525 grammi di eroina).

Per quanto riguarda i sopralluoghi presso i condomini in gestione Agec, dal Comune fanno sapere che sono stati organizzati 10 interventi in appartamenti segnalati quali luoghi di spaccio, previa delega dell’autorità giudiziaria e sono state svolte anche presso i casolari isolati interessati dai servizi di controllo e/o sgombero organizzati dal ccomando di appartenenza in 35 occasioni. L'unità cinofila ha ispezionato 627 piazze, spazi pubblici frequentati, aree verdi pubbliche, boschive e zone impervie, al fine di scoraggiare l’attività di spaccio e localizzare eventuali sostanze stupefacenti occultate.

Infine, secondo i numeri forniti dal Comune di Verona, i veicoli ispezionati e perquisiti sono stati 31 e 24 le attività commerciali ispezionate e perquisite, mentre sono state 36 le abitazioni private e/o pertinenze e 2.938 le persone controllate. L’attività cinofila ha portato a redigere 144 rinvenimenti di sostanza stupefacente a carico di ignoti, oltre a 11 atti da cui sono scaturiti deferimenti all’autorità giudiziaria con arresti in flagranza e 34 deferimenti all’autorità amministrativa.