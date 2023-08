Diportisti sorpresi ad alta velocità in orario notturno sul lago di Garda: sanzionati dalla guardia costiera

È entrata ormai nel pieno la stagione estiva anche sul lago di Garda e con l’aumento dei diportisti e dei bagnanti, la guardia costiera gardesana, nell’ambito dell’operazione nazionale "Mare Sicuro", ha implementato le vigilanze meridiane, pomeridiane, serali e notturne, con l’impiego di tutti i mezzi disponibili. In base a quanto comunicato in una nota, nel Golfo di Salò, in due distinte attività di pattugliamento notturne svolte negli ultimi giorni, sarebbero stati due i diportisti intercettati mentre pare stessero viaggiando «a forte velocità», proprio «nelle acque dove, purtroppo, nel 2021 persero la vita due giovani in un incidente nautico». Le unità, chiarisce ancora la nota, sarebbero state viste partire dal lungolago e quindi «fermate dopo un breve inseguimento da parte dei mezzi navali della guardia costiera».

I guardiacoste spiegano di aver rilevato in entrambi i casi «il superamento di oltre 4 volte del limite di velocità notturno previsto dalla Legge Regionale che, ricordiamo essere di notte imposto a 5 nodi su tutto il Lago di Garda». A carico dei diportisti sono quindi state elevate le previste sanzioni amministrative. In base a quanto si apprende, le velocità vengono rilevate dai mezzi navali della guardia costiera grazie al sistema “Radar Arpa” (Automatic radar plotting AID) installato a bordo delle unità navali del corpo delle capitanerie di porto, ovvero uno strumento di navigazione marittima studiato per evitare collisioni e che, acquisito il target, riuscirebbe in pochi istanti a fornire velocità, rotta e punto minimo di avvicinamento.

Dall'inizio della stagione estiva, fanno sapere ancora dalla guardia costiera gardesana, sono «oltre 370 le sanzioni amministrative elevate dai guardiacoste sul lago di Garda a carico di diportisti indisciplinati, la maggior parte delle quali per violazioni delle norme relative alla sicurezza della navigazione (limiti di velocità-evoluzioni pericolose-navigazioni nella zona riservata alla balneazione)». La guardia costiera, infine, ribadisce che «le attività di pattugliamento, cui si sommano anche le operazioni di soccorso (ad oggi 115 quelle coordinate dalla S.O. della Guardia Costiera di Salò, con 280 persone soccorse e assistite) proseguiranno senza soluzione di continuità per assicurare una serena stagione a bagnanti, sportivi e diportisti che scelgono il lago di Garda come meta per le loro vacanze».