Vendita di alcolici tramite distributori automatici in orario notturno: la maxi multa a un esercente di Lazise

Il comando della polizia locale del Comune gardesano di Lazise ha comunicato che «in occasione di un recente servizio notturno ad un esercente è stata contestata l’attività di vendita di alcolici a mezzo distributori automatici in orario compreso tra le ore 24 e le 7 ed è stata comminata una sanzione pari a 10.000 euro, oltre alla confisca del distributore e del suo contenuto». Secondo quanto evidenziato dalla polizia locale, la vendita di alcolici e di superalcolici tramite distributori automatici è soggetta nella Regione Veneto a «specifiche norme, che gli esercenti interessati devono tenere bene presenti, al fine di evitare le sanzioni applicabili».

In base a quanto si apprende, i servizi mirati in orario notturno svolti dalla polizia locale di Lazise, coordinata dal comandante Massimiliano Gianfriddo, sono stati intensificati su specifica direttiva dell’amministrazione, con particolare riguardo al rispetto della vendita e somministrazione di alcol a clienti minorenni ed in orari non consentiti. «La normativa - precisa una nota del comando della polizia locale di Lazise - è piuttosto tassativa: vige il divieto di vendita di bevande alcoliche a mezzo distributori automatici (art. 13 della Legge Regionale Veneto n. 29/2007) e, su tutto il territorio nazionale, vige la norma che prevede una pena (l’arresto fino ad un anno) per coloro che somministrano alcolici a minori di 16 anni, a persona affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore, mediante sistemi di lettura ottica dei documenti (art. 7 del D.L. Balduzzi, a modifica dell’articolo 689 del Codice Penale)».

Infine, dal comando della polizia locale ricordano che anche «l’art. 14 bis della Legge 125/2001, stabilisce che i distributori automatici non possono somministrare o vendere alcolici e superalcolici dalle ore 24 alle 7 (con sanzione che varia da 5.000 euro a 30.000 euro, oltre alla confisca della merce e delle attrezzature)». Oltre all'episodio già ricordato, nell’ultima settimana sono state contestate a Lazise anche «tre violazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica» che sarebbero state rilevate in orario serale/notturno. «I controlli - fanno sapere dal comando della polizia - proseguiranno ulteriormente rafforzati nella settimana di ferragosto con orario 22 – 4».