Schiacciato da una lastra di marmo, autista 56enne muore a Stallavena

Un autotrasportatore olandese di 56 anni è morto oggi, 20 dicembre, schiacciato da una lastra di marmo. Il decesso è avvenuto in una ditta di lavorazione marmi di Grezzana, in Via Prealpi, nella frazione di Stallavena.

In base ad una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, intervenuti insieme al personale dello Spisal, la vittima non è un operaio dell'azienda veronese, ma l'autista di un camion che avrebbe dovuto trasportare delle lastre di marmo in Olanda, il suo paese. L'uomo le aveva caricate e stava assicurando il carico quando le lastre sono cadute e una lo hanno schiacciato.

A soccorrere il 56enne sono intervenuti i vigili del fuoco e l'elicottero del 118. Purtroppo, però, il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvare l'autista che è morto sul colpo.

«Siamo scioccati da questa ennesima tragedia, siamo vicini alla famiglia della vittima e chiediamo chiarezza su quanto accaduto - hanno commentato Roberto Toigo, segretario generale della Uil Veneto, e Giuseppe Bozzini, coordinatore Uil Veneto Verona - Uomini e donne continuano a perdere la vita mentre lavorano. Basta vittime: il lavoro deve dare sicurezza e serenità. Il lavoro deve essere sinonimo di vita e non di morte».