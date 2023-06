È morto il lavoratore venticinquenne colpito da una trave d'acciaio a Valeggio sul Mincio

Aveva 25 anni e lavorava in uno stabilimento di Valeggio sul Mincio. Il giovane ragazzo moldavo era rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro nella giornata di venerdì scorso, il 16 giugno, quando era stato colpito da una trave d'acciao del peso di circa undici tonnellate. Non appena scattato l'allarme l'operaio era stato soccorso, poi trasferito d'urgenza in ospedale a Verona, dove al policlinico di Borgo Trento era stato ricoverato in prognosi riservata.

Di oggi, giovedì 22 giugno, la triste notizia della morte del ragazzo venticinquenne. L’amministrazione comunale di Valeggio sul Mincio, attraverso una nota, ha voluto esprimere il proprio «profondo cordoglio per la scomparsa del lavoratore di 25 anni coinvolto nella scorsa settimana in un tragico incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento valeggiano di Fincantieri».

A parlare è stato in prima persona lo stesso sindaco di Valeggio, Alessandro Gardoni, il quale ha dichiarato: «Di fronte a fatti come questo, che purtroppo si verificano troppo spesso, le parole rischiano di essere vane. Il mio pensiero va innanzitutto al giovane lavoratore e alla sua famiglia, a cui vanno le condoglianze mie e dell’amministrazione tutta».

Il sindaco Alessandro Gardoni ha quindi dichiarato: «Al di là delle eventuali responsabilità che saranno accertate nelle sedi opportune, voglio porre una riflessione sulla necessità di impegnarci tutti per aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Unitamente alla consapevolezza da parte delle istituzioni e delle imprese, serve l’investimento di risorse congrue alla prevenzione degli incidenti sul lavoro. Dobbiamo eliminarne le cause - ha concluso il sindaco Gardoni - e fare in modo che tutti non allentino la loro attenzione su questa priorità fondamentale».