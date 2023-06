Colpito da una trave a Valeggio sul Mincio: lavoratore di 25 anni in codice rosso

Un incidente sul lavoro è stato segnalato questa mattina, venerdì 16 giugno, nel Comune di Valeggio sul Mincio. Secondo quanto viene riportato dai soccorritori del Suem 118 che sono intervenuti sul posto, l'episodio risalirebbe alle ore 7.50 circa di stamane e sarebbe avvenuto presso un'azienda situata in via del Lavoro.

In base ad una prima ricostruzione della dinamica di quanto avvenuto, fornita sempre dai sccorritori, parrebbe che l'operaio coinvolto, per cause in corso d'accertamento, sia stato colpito da «una grossa trave», il cui peso sarebbe stato di «diversi quintali». Secondo ciò che viene riportato dai carabinieri, si tratterebbe di un cittadino moldavo di 25 anni che sarebbe stato «schiacciato da una trave in acciaio del peso di 11 tonnellate».

Non appena scattato l'allarme, in zona si sono prontamente diretti i soccorritori del Suem 118, giunti con un'ambulanza infermierizzata e l'elicottero. Le condizioni della persona coinvolta sono subito apparse piuttosto serie. Il lavoratore è quindi stato trasferito d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento dove è stato ricoverato in gravi condizioni con «prognosi riservata». Sono stati infine segnalati presenti sul posto anche i carabinieri per effettuare i primi rilievi di quanto avvenuto, mentre al momento procedono i tecnici dello Spisal.