Inutili i tentativi di salvarlo: morto il detenuto che si è impiccato nel carcere di Montorio

Non ce l'ha fatta il detenuto che nei giorni scorsi aveva tentato il suicidio nella casa circondariale di Verona. «Succede di nuovo e succede di nuovo nel carcere di Montorio», scrive in una nota il direttivo dell'associazione Sbarre di Zucchero, la quale spiega che un volontario della struttura ha informato «che il detenuto che ha tentato il suicidio nel carcere di Montorio, in realtà, è deceduto alle 13,30 di ieri (giovedì, ndr)».

La nota poi aggiunge: «La vittima è una persona di nazionalità afgana (con cittadinanza austriaca ottenuta in qualità di rifugiato politico), da qualche anno recluso a Venezia e, da pochi giorni, trasferito a Verona».

A dare la notizia del gesto estremo era stato il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), spiegando che l'intervento di agenti e personale medico aveva permesso all'uomo di riprendersi, almeno momentaneamente.

«Un altro suicidio come quello di Cristian Mizzon», hanno sottolineato da Sbarre di Zucchero.