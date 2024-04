Morto dopo il concerto dei Subsonica, arrestato un veronese

È nato a Verona ma risiede a Firenze, l’uomo che nelle scorse ore è stato fermato dagli agenti di Polizia, coordinati dalla procura di Firenze, hanno fermato con l’accusa omicidio preterintenzionale a seguito della morte di Antonio Morra, il 47enne potentino residente nel Pistoiese, morto dopo il concerto dei Subsonica al Mandela Forum di Firenze.

Come riporta Firenzetoday si tratta Ibrahimi Senad, 48enne, già noto alle forze di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio e si trova ora al carcere di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida del fermo.

La ricostruzione della serata

Poco dopo le 23 di giovedì, i poliziotti, impegnati nel servizio di ordine pubblico in occasione del concerto dei Subsonica, erano intervenuti nel piazzale interno del Mandela Forum per la segnalazione di una lite nella quale sarebbero state coinvolte più persone anche con armi da taglio.



Il personale sanitario della Croce Rossa Italiana aveva poi soccorso, ai piedi della scalinata del cortile della struttura che si affaccia su viale Malta, un uomo privo di sensi: si trattava del 47enne potentino residente nel Pistoiese. Quest’ultimo era stato trasportato urgentemente all’ospedale fiorentino di Careggi dove ne è stato poi constatato il decesso collegato a un importante trauma cranico. Morra, padre di tre figli, era stato accompagnato alla serata dalla moglie Giuseppina (più conosciuta come Pina).



Gli agenti della squadra mobile avevano subito effettuato una serie di accertamenti, anche attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza dell’edificio.



All’esito di quanto ricostruito nel corso dell’attività, gli investigatori hanno ritenuto di aver acquisito una serie di elementi che avrebbero portato a ritenere concretamente che la vittima sia stata colpita dal 48enne a seguito di una lite con un potente colpo alla testa sferrato mentre era in corso il deflusso degli spettatori dal concerto. Il 48enne si trovava sul posto in quanto faceva parte di un ditta esterna di addetti incaricati al montaggio\ smontaggio dei palchi.