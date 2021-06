Salvato dalle acque del Lago di Garda e rianimato, ragazzo muore in ospedale

È deceduto all'ospedale di Peschiera di Garda il ragazzo che nel pomeriggio di oggi, 17 giugno, era stato salvato dalle acque del lago di Garda in cui stava annegando. Il salvataggio del giovane è stato compiuto dai carabinieri, i quali hanno confermato la notizia della morte, avvenuta poco tempo dopo il ricovero in ospedale.

I militari del nucleo operativo e radiomobile di Peschiera del Garda sono intervenuti nella località di Campanello, a Castelnuovo del Garda, dove un giovane era stato visto tuffarsi nelle acque lacustri da uno dei pontili presenti sulla costa, nei pressi della spiaggia del Lido dei Pioppi di Peschiera, e non era stato più visto riemergere. L'allarme era stato lanciato da una bagnante che aveva contattato il 112. Ed è stata poi la centrale operativa dei carabinieri ad informare immediatamente anche la guardia costiera.

Sulla spiaggia del Campanello, quattro militari dell'Arma e un sottufficiale della guardia costiera, si sono tuffati nel lago per ricercare il giovane, raggiungendo il punto che era stato indicato loro da alcune persone che lo avevano visto tuffarsi dal pontile. L’acqua torbida del lago non ha reso facili le ricerche che, tuttavia, si sono concluse positivamente dopo circa un quarto d'ora. Il ragazzo è stato trovato e portato esanime all'asciutto.

Nel frattempo, era sopraggiunto anche personale medico del 118 che ha eseguito tutte le manovre possibili per riportare in vita il giovane, che non aveva più battito cardiaco. Soltanto dopo diversi tentativi durati circa un’ora, il ragazzo ha risposto alle manovre con un flebile battito. A quel punto è intubato e ricoverato in ospedale dove purtroppo è morto poco dopo.