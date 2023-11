Dramma in campagna: 69enne muore schiacciato dal trattore

Un altro tragico incidente in campagna si è verificato nella provincia di Verona nel tardo pomeriggio di giovedì, provocando la morte di A.T., classe 1954 residente a Roncà.

Erano circa le 18.30 e il 69enne si trovava alla guida di un trattore in un'area agreste in via Pradavalle, zona collinare di Roncà. Durante le fasi di lavoro, il mezzo agricolo si sarebbe ribaltato, schiacciando il conducente senza lasciargli scampo. Scattato l'allarme, sul posto si sono diretti i vigili del fuoco di Caldiero e il 118, ma quando il 69enne è stato estratto da sotto il trattore, per lui non c'era già più niente da fare e il personale sanitario ha potuto solamente accertare il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di San Bonifacio e il personale Spisal, che sta lavorando sulla ricostruzione della dinamica.