Si tuffa nel lago di Garda e non riemerge: trovato morto un turista tedesco

Ancora una vita spezzata nelle acque del lago di Garda in un'estate che ha purtroppo contato davvero un numero elevato di vittime. L'ultimo episodio in ordine di tempo risale al pomeriggio di sabato 16 settembre, quando a perdere la vita è stato un turista ottantunenne in villeggiatura sull'alto Garda.

Secondo quanto viene riportato da TrentoToday, l'uomo si sarebbe tuffato in acqua nella zona compresa tra la spiaggia Sabbioni e spiaggia Du Lac. L'allarme sarebbe quindi stato dato dalla moglie poco dopo le ore 17. Repentino l'intervento dei soccorritori, in particolare vigili del fuoco e guardia costiera, oltre agli agenti della polizia di Stato.

Nella circostanza sono state impiegate anche le moto d'acqua, finché il corpo dell'uomo è stato recuperato dai sommozzatori a circa una quarantina di metri di distanza dalla costa ed a cinque di profondità. Nonostante i tentativi di rianimazione, il personale medico non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso del turista tedesco.