Incidente in un cantiere stradale: muore operaio schiacciato da dei pannelli

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 19 aprile, un operaio è rimasto vittima di un infortunio mortale sul lavoro a Varna, non lontano da Bressanone. Il tutto, in base a quanto viene riportato da TrentoToday, sarebbe avvenuto intorno alle ore 13.30 con l’operaio che, secondo le prime ricostruzioni, pare stesse lavorando nel cantiere della circonvallazione di Varna quando sarebbe rimasto schiacciato da alcuni pannelli. Le sue condizioni sarebbero apparse sin da subito particolarmente gravi.

I carabinieri di Naz-Sciaves e Bressanone riferiscono in merito di essere intervenuti presso il cantiere stradale, dove «a causa della caduta di materiale sospeso era poco prima deceduto un operaio di 42 anni». Quest'ultimo, stando a quanto riferito dai militari, risulterebbe di «cittadinanza indiana, residente a Montichiari (Bs) e in servizio per conto di un'azienda di Colognola ai Colli».

Immediatamente si sono attivati i soccorsi con l'intervento sul posto dei vigili del fuoco, della Croce Bianca e dei carabinieri, ma ogni tentativo di salvare l’uomo si è purtroppo rivelato vano. Secondo quanto riferito dai militari, «non è prevista autopsia poiché la dinamica del sinistro è chiara». I parenti dell'uomo si troverebbero ancora in India, ma sarebbero comunque già stati informati tramite un nipote che vive in Italia.