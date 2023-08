Deceduta, il corpo rimane senza sepoltura per un mese: il Comune paga il funerale

Nata e cresciuta a Isola Rizza, Francesca Trevenzoli era molto conosciuta nel paese di Cerano, in provincia di Novara, dove si era trasferita e adesso potrà finalmente ricevere una degna sepoltura.

Dopo aver vissuto nel Milanese, Trevenzoli, che ha due figli, si era trasferita nella provincia piemontese e lì è rimasta per oltre 20 anni. La donna è deceduta lo scorso 22 luglio all'ospedale Maggiore e, come raccontano i colleghi di NovaraToday, il suo corpo è rimasto nell'obitorio per circa un mese, dopo che i familiari hanno rinunciato all'eredità senza voler occuparsi delle spese per il funerale.

Si è così attivato il Comune e con la determina per affrontare le spese del funerale è stato dato l'ok alla cerimonia.