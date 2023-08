/ Via Gian Matteo Giberti

Cade dal quarto piano sporgendosi dalla finestra, morta 94enne

La donna ha perso l'equilibrio ed è precipitata nel cortile interno di un palazzo di Via Giberti, a Verona. Inutili i soccorsi. In casa in quel momento non c'era nessuno perché la badante era uscita