Trovato con della refurtiva, 24enne minaccia carabinieri con un coltello

Ha minacciato con un coltello i carabinieri che lo avevano sorpreso con della refurtiva. Per questo, un 24enne senza fissa dimora è stato arrestato ieri, 1 marzo, per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione. Un arresto convalidato questa mattina dal giudice del tribunale di Verona, che ha disposto il giudizio con rito direttissimo per il 5 marzo prossimo.

A scoprire il giovane sono stati i militari che ieri hanno ispezionato uno stabile in abbandono nel centro di San Bonifacio. Il 24enne, già noto alle forze dell'ordine, alla vista dei carabinieri ha estratto dal suo giaciglio di fortuna un coltello con lama di 16 centimetri. Il ragazzo ha direzionato l'arma verso gli uomini in divisa che con prontezza di riflessi sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo senza che nessuno si ferisse.

Eseguita subito dopo la perquisizione del luogo, gli operanti hanno trovato diversi oggetti di provenienza sospetta: un macbook air, un i-phone, un orologio marca Monroe e un altro marca Seiko, oltre a vari monili in oro. Si è poi scoperto che anche l’arma bianca era di provenienza furtiva, essendo stata asportata il giorno precedente da un'abitazione di Soave.