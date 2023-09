Gli agenti lo controllano, lui li minaccia con coltello e usa spray al peperoncino

Tutto è partito da una segnalazione dei cittadini e si è concluso con l'arresto da parte della polizia locale di Verona di un 29enne residente nel Veneziano, il quale era stato visto nascondersi tra i cespugli del Parco Santa Teresa.

La segnalazione è giunta agli agenti intorno alle 18.15 di ieri sera, 29 settembre. Vicino all'Esselunga, in zona Fiera, i cittadini hanno indicato la presenza di un giovane nascosto tra i cespugli del parco. Gli agenti della polizia locale si sono avvicinati al 29enne e gli hanno chiesto i documenti. Il ragazzo ha però risposto con delle minacce, brandendo un coltello spruzzando verso gli agenti il contenuto di una spray. Il 29enne è riuscito così ad allontanarsi, ma gli agenti sono riusciti a fermarlo, tra Via Volturno e Via Trieste, usando a loro volta lo spray antiaggressione che hanno in dotazione. Ne è seguita un’accesa colluttazione che ha portato all’arresto con l’accusa di violenza finalizzata alla resistenza a pubblico ufficiale e possesso illegale di arma per offendere.

«La segnalazione puntuale e tempestiva dei cittadini contribuisce in maniera significativa all’efficacia degli interventi, come dimostrato anche con questo arresto - ha sottolineato l’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi - In tale direzione va il controllo di vicinato che in queste settimane stiamo promuovendo in tutte le circoscrizioni».

Questa mattina si è svolto il processo per direttissima che ha convalidato l’arresto e condannato l’uomo a 6 mesi di reclusione, con pena sospesa.