La perseguita, la minaccia e con un complice le brucia l'auto, fermato stalker

Diceva che l'avrebbe protetta, quando in realtà sarebbe stato lui la vera minaccia. Una minaccia che nei giorni scorsi è stata fermata. Un 47enne residente a Valeggio è stato arrestato insieme al suo complice di 37 anni. Sono accusati di stalking, danneggiamento e incendio e ieri, 8 maggio, non hanno risposto alle domande del gip durante l'interrogatorio di garanzia.

La vittima della vicenda è una donna che dal gennaio scorso non ha potuto più vivere serenamente perché un uomo voleva ad ogni costo intrecciare una relazione con lei. L'uomo è il 47enne che è stato arrestato e che ha nel suo passato condanne anche gravi, come riportato da Fabiana Marcolini su L'Arena.

L'accusato, per quattro mesi, avrebbe telefonato e scritto alla vittima tutti i giorni, ma lei si rifiutava di frequentarlo. L'uomo sarebbe dunque passato all'azione con l'aiuto del complice 37enne. All'inizio avrebbe fatto mettere dello zucchero nel serbatoio dell'auto della vittima. E successivamente avrebbe dato l'incarico di bruciare la vettura. In entrambe le occasioni, il 47enne avrebbe fatto finta di niente, insistendo per pagarle la riparazione o l'auto nuova. La donna sarebbe stata poi minacciata, quando l'accusato è venuto a sapere che lei si vedeva con un altro uomo.

Alla fine, la donna è riuscita a superare la paura e si è decisa a denunciare l'uomo che a parole le prometteva protezione ma che nei fatti avrebbe anche pensato di pagare un altro complice 500 euro per farle sfregiare il volto con l'acido.