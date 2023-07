In casa con due piante di marijuana e un fucile a canne mozze rubato, arrestato 28enne

I carabinieri di Legnago, con i colleghi del nucleo operativo e radiomobile, hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne nullafacente e pregiudicato per ricettazione, detenzione illegale di arma da fuoco e coltivazione di sostanza stupefacente.

Sono stati alcuni movimenti sospetti vicino all'abitazione del 28enne residente nella Bassa Veronese ad attirare l'attenzione dei militari, i quali sono passati all'azione dopo alcune verifiche preliminari. Durante la perquisizione nella casa del sospettato, i carabinieri hanno trovato due piante di marijuana e, nascosto sotto il materasso del letto, un fucile con calcio e canne mozzate.

Sono bastati pochi minuti ai militari operanti per verificare che il fucile, tipo doppietta calibro 12, era stato rubato circa due anni fa, in un’abitazione di Legnago. L'arma era stata privata del calcio e di parte delle canne ed era nascosta tra la rete metallica e il materasso del letto del 28enne.

Il giovane arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato in carcere a Montorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria. e sono in corso le indagini per verificare se l'arma sia stata utilizzata per compiere qualche crimine.