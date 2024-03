Lutto nel Basso Garda: il popolo della notte piange la scomparsa di Madame Sisì

Amanti della vita notturna e comunità del Basso Garda (ma non solo) in lutto in queste ore: i colleghi di BresciaToday infatti hanno diffuso la notizia della scomparsa della drag queen Madame Sisì, nome d'arte di Carlo Tessari, noto imprenditore del divertimento notturno e titolare della discoteca Art Club di Desenzano.

63 anni, Tessari si è spento a causa di un tumore che lo affliggeva e contro il quale da tempo lottava, ma intorno alle 12.30 di lunedì 11 marzo è deceduto alla Poliambulanza di Brescia. Nel corso degli ultimi due mesi le sue condizioni erano peggiorate, ma in questo periodo difficile non sarebbero mai mancati al suo fianco amici e conoscenti.