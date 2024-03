Addio a Madame Sisì: fissato il giorno del funerale che si celebrerà nel Veronese

Verranno celebrati a Monteforte d'Alpone i funerali di Carlo Tessari, 62 anni, meglio conosciuto come Madame Sisì da chi è abituato a vivere la notte nella zona del Basso Garda.

Nella mattinata di lunedì 11 marzo, Tessari si è spento a causa di quel male incurabile con cui lottava da tempo. Ricoverato prima alla Poliambulanza di Brescia e poi a Villa Barbarano, sulle sponde del Garda, da alcuni giorni era tornato in quella che fu la casa della madre, spirata pochi mesi fa. Ed è proprio nella chiesa parrocchiale Santo Stefano della frazione di Brognoligo, che alle ore 15 del 14 marzo avrà luogo l'ultimo saluto al 62enne.

Carlo Tessari lascia nel dolore i fratelli, i cognati, i nipoti e "tutte le persone che lo hanno stimato e gli hanno voluto bene" (davvero tantissime): la famiglia ringrazia inoltre la dottoressa Paola Nicoli, tutto il personale dell'Adi (Assistenza domiciliare integrata) di San Bonifacio e la dottoressa Elisa Spada "per le amorevoli cure prestate".

Madame Sisì, chi era

Per diverso tempo è stata una delle figure più note della movida del Garda e non solo: Tessari ha anticipato i tempi di quella "rivoluzione arcobaleno" che ha recentemente attraversato l'Italia. Come ricordano i colleghi di BresciaToday, a Desenzano è stato il patron (anzi, la "matrona" come amava definirsi) dell'Art Club: imprenditore molto attivo nell'area del Garda, aveva gestito e seguito vari locali e pure aperto una palestra, il Madame SìSì Sport Club. Madame SìSì è stata inoltre la prima drag queen in Italia a celebrare un matrimonio civile.

Il ricordo di un amico

Unione civile che, come ricorda Antonio Russo, suo ex ufficio stampa e caro amico, si svolse a Lonato: «Andammo a parlare addirittura con il vescovo, per avere il suo benestare. Quel giorno Madame indossava un vestito di velluto nero: con la fascia tricolore, si era pure emozionata. Con lei è davvero la fine di un'epoca: un tempo arcobaleno, in cui anche le persone indifese hanno avuto voce. Ci ha insegnato che qualsiasi vita è un dono e come tale va accettata. Una persona che ha anticipato i tempi, ma di decenni. Bellissimo il suo messaggio di vita: l'amore ha tanti colori, ognuno ama il suo».

Il cordoglio sui social

Ricordi e messaggi di cordoglio riempiono in queste ore bacheche e stories sui social network, naturalmente a partire dallo stesso Art Club: «La tua famiglia si stringe per questa perdita, buon viaggio». Anche la trasmissione Mediaset Le Iene ha ricordato Tessari e il suo personaggio: «Ci ha lasciato Madame SìSì, imprenditore di grande successo e prima drag queen a celebrare un matrimonio civile in Italia. La ricordiamo con una bella intervista di qualche anno fa, in cui aveva raccontato della sua vita, divisa tra lei e Carlo». Infine il cantautore Omar Pedrini, per il quale Madame Sisì aveva partecipato al videoclip di "Amore fragile", girato nel 2007 al Teatro Alberti di Desenzano: «Mi unisco al dolore della famiglia e dei suoi tantissimi figli e figlie dell'Art Club», ha scritto Pedrini.