Morto in Africa, riportato a casa: domenica il funerale di Luca Falcon

Domenica prossima, 24 marzo, si celebrerà il funerale con rito civile di Luca Falcon, il 35enne veronese morto il 3 marzo scorso in un incidente stradale in Angola. La cerimonia inizierà alle 14 e si prevede che in tanti vorranno dare un ultimo saluto al fondatore, insieme alla compagna Giulia Trabucco, dell'associazione di volontariato Karma on the Road. Anche per questo, il funerale civile si terrà nel campo del West Verona Rugby, in Via San Quirico a Sona. E vicino al campo sarà messo a disposizione un ampio spazio per parcheggiare. «Ho scelto questo posto perché il nostro balcone affaccia proprio su quel campo - ha spiegato Giulia Trabucco - Così potremo davvero dire di averlo riportato a casa»,

Un ritorno a casa che non è stato facile e che per giorni ha impegnato sia la compagna di Luca Falcon sia la madre, Marta Macor. «Ho fatto del mio meglio affinché Luca, il mio supereroe, tornasse il prima possibile - ha riferito Giulia Trabucco - Dal 3 marzo non ho fatto altro che collaborare con l'ambasciata italiana in Angola, con il Comune di Sona e con tutte le altre figure coinvolte nell’espletamento delle pratiche burocratiche necessarie per riportarlo in Italia. Con l’aiuto di queste persone ce l’ho fatta e potremo finalmente dedicare una giornata a lui, per salutarlo come merita».

E saranno davvero in tanti a partecipare, domenica prossima, perché Luca Falcon è stato per molti una fonte di ispirazione. «Un uomo che ha fatto della solidarietà e dell’impegno nei confronti dei deboli e degli oppressi la sua missione», ha dichiarato nel ricordarlo il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Grande appassionato di moto, Falcon nel 2016 subì la parziale amputazione della gamba sinistra in seguito ad un incidente. Grazie ad una protesi, il 35enne è tornato non solo a camminare ma anche in sella alla moto. E con la sua associazione Karma on the Road si è anche impegnato nel recuperare e rigenerare protesi dismesse per portarle nei Paesi in via di sviluppo e donarle a chi ne aveva bisogno.

Nel febbraio scorso, da Bologna, Luca Falcon era partito per un viaggio in solitaria da tempo sognato. Stava attraversando l'Africa in moto, diretto in Sud Africa. In Angola, però, la sua vita è stata interrotta dallo schianto contro un camion. Una perdita che ha provocato dolore, smarrimento e gli altri sentimenti che domenica prossima saranno condivisi da chi parteciperà al funerale.