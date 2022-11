Chiuso locale fuori norma e in pessime condizioni igieniche: 14 mila euro di multa per una società sportiva

Dopo le segnalazioni ricevute da parte di numerosi residenti, a finire nel mirino dei controlli amministrativi da parte delle forze dell’ordine è stato un circolo privato di una società sportiva dilettantistica di San Giovanni Lupatoto, adibito a locale per attività di trattenimento ed eventi per giovani.

I carabinieri della stazione locale e del NAS di Padova, insieme ai vigili del fuoco e alla poliza municipale, sono quindi entrati nel circolo, dove avrebbero riscontrato diverse irregolarità. Numerose le violazioni di natura amministrativa che sarebbero state accertate all’esito del sopralluogo, nel corso del quale i militari hanno controllato ed identificato tutti gli avventori presenti e quelli che davanti l’ingresso stavano aspettando di accedere all’interno.

Tra le violazioni contestate, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, i pompieri avrebbero riscontrato l’assenza dei requisiti minimi di sicurezza antincendio e della specifica SCIA.

In più, i locali del circolo sarebbero stati trovati in pessime condizioni igienico sanitarie, motivo per cui i carabinieri del NAS di Padova hanno contestato anche la pulizia e il decoro sui luoghi di lavoro. Le sanzioni comminate sono state complessivamente di 14 mila euro circa.

A seguito dell’attività congiunta da parte delle forze di polizia, il Comune ha emesso ordinanza di sospensione immediata dell’attività, disponendo la chiusura del locale.