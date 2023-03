Cliente di un bar ferito alla testa con un bicchiere durante una lite

Un cittadino extracomunitario è stato ferito alla testa da un connazionale durante una lite scoppiata questo pomeriggio, 31 marzo, in centro a Verona.

I due erano seduti al tavolo di un bar-pizzeria di Corso Porta Nuova, sul marciapiede della carreggiata opposta all'incrocio con Via Cesare Battisti. Stavano consumando la loro ordinazione, quando per futili motivi hanno cominciato a litigare. A quel punto, l'aggressore ha preso un bicchiere, l'ha rotto in testa alla vittima ed è scappato.

Il ferito è stato soccorso dal personale sanitario della Croce Verde. La ferita non è sembrata grave, ma per sicurezza l'uomo è stato trasportato in ospedale. I carabinieri del capoluogo, giunti sul posto, hanno indagato sull'accaduto interrogando testimoni e titolare del locale. E si sono messi sulle tracce dell'aggressore.