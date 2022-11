/ Piazzale XXV Aprile

Lavori tra Verona e Vicenza: circolazione ferroviaria interrotta per una notte

Per consentire gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana per la posa del nuovo cavalcaferrovia di Via Battaglia nel Comune di Montecchio Maggiore, dalle 22.40 di sabato 19 alle 6.40 di domenica 20 novembre i treni non percorreranno la tratta