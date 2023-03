Svincoli chiusi e corsie di marcia occupate nel weekend per i lavori lungo la A4

Una serie di provvedimenti sono pronti a scattare nel fine settimana lungo l'autostrada A4 a causa di alcuni interventi.

I lavori avviato dal Consorzio Cepav due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, porteranno alla chiusura dello svincolo di uscita per i viaggiatori provenienti da Milano del casello di Peschiera del Garda, dalle ore 22 di venerdì 24 fino alle ore 3 di lunedì 27 marzo.

I cantieri di ripavimentazione interesseranno la carreggiata est (direzione Venezia) nel tratto compreso tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud (dal km.275+600 al Km. 277+300), dove i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia dalle ore 22 di venerdì 24 alle ore 6 di sabato 25 marzo e dalle ore 22 di sabato 25 marzo alle ore 6 di domenica 26 marzo.

Contemporaneamente ai lavori di cui sopra, dalle ore 22 di venerdì 24 alle ore 10 di sabato 25 marzo verrà chiuso lo svincolo di immissione in A4 per i viaggiatori provenienti da Bolzano (A22) e dalle ore 17 di sabato 25 alle ore 1 di domenica 26 marzo verrà chiuso lo svincolo di immissione in A4 per i viaggiatori provenienti da Modena (A22).

Le lavorazioni di riqualificazione del varco al Km 297+800 interesseranno invece entrambe le carreggiate tra i caselli di Soave e Verona Est, dove si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 22 di venerdì 24 marzo alle ore 8 di sabato 25 marzo e dalle ore 12 alle ore 24 di sabato 25 marzo.