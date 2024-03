Ladri entrano in casa di Roberto Di Donna e rubano le medaglie olimpiche di Atlanta

Un brutto episodio quello che ha visto come vittima Roberto di Donna e la sua anziana madre, residente in zona Stadio a Verona.

Come viene riportato anche da Uits (Unione italiana tiro a segno), alcuni ladri si sarebbero introdotti nell'abitazione con uno stratagemma. Una volta messa a soqquadro, sarebbero riusciti a rubare: le medaglie conquistate ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996 (l’oro nella pistola ad aria compressa e il bronzo nella pistola libera) e alcuni importanti riconoscimenti come il Collare d’Oro al Merito Sportivo, la massima delle onorificenze del CONI, oltre a del denaro contante qualche monile.

Spaventata per l’accaduto ma complessivamente in buone condizioni la mamma del Campione Olimpico (oggi Ct della Nazionale Italiana di pistola), che ha sporto denuncia alle forze dell’ordine.

L’appello della Unione Italiana di Tiro a Segno è che Roberto Di Donna possa riavere indietro almeno le medaglie Olimpiche e il Collare d’Oro, riconoscimenti dal valore inestimabile per un campione dello sport.