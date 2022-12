Parcheggia l'auto a Verona e se la ritrova "cannibalizzata": la denuncia del senatore Gelmetti

Ancora un'auto letteralmente "cannibalizzata" da qualche delinquente a Verona. Questa volta la vettura colpita è quella di un importante personaggio politico, ovvero il senatore di Fratelli d'Italia Matteo Gelmetti.

L'esponente del partito guidato dalla premier Giorgia Meloni ha infatti denunciato l'accaduto pubblicando sui social una serie di immagini inequivocabili. Queste ultime raffigurano in modo evidenti i gravi danni riportati dalla sua automobile: fanali spariti, parafango e maschera anteriore volatilizzati, volante scomparso e via di seguito. Oltre ovviamente ai danni ai cristalli.

Il commento sardonico del parlamentare scaligero è stato questo: «Per me Santa Lucia è già arrivata», accompagnato da un emoticon furente e rosso di rabbia. L'episodio si sarebbe verificato nel corso della notte scorsa in zona Tribunale. Questa mattina sarebbe quindi avvenuta la brutta scoperta per il senatore Gelmetti. Il danno subìto complessivamente potrebbe quantificarsi in oltre ventimila euro.