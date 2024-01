Una persona investita da un treno a Villafranca: circolazione ferroviaria sospesa

Un tragico episodio ha provocato disagi, nella mattinata di martedì, per chi viaggia in treno sulla linea Verona-Modena.

Una persona, intorno alle ore 8, è stata investita da un convoglio all'altezza della stazione di Villafranca. È stato dunque richiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso e sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, oltre a carabinieri e 118.

Da Trenitalia informano che la circolazione ferroviaria sulla tratta è stata sospesa e che i Regionali potranno dunque subire dei ritardi.

ORE 10.10 - Circolazione ferroviaria ancora sospesa, mentre è in corso l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Trenitalia ribadisce che i Regionali possono subire ritardi e variazioni di percorso.

Ore 10.30 - La circolazione è tornata regolare dopo l’intervento dell’autorità giudiziaria. I Regionali hanno subito limitazioni di percorso e registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 45 minuti. Sono state inoltre attivate corse con bus tra Verona e Mantova e tra Villafranca e Verona.