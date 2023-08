Travolta da un treno sul cavalcavia di Basso Acquar: morta una persona

Un drammatico incidente sui binari avvenuto a Verona, è costato la vita ad una persona nella tarda mattinata di lunedì.

Non erano ancora scattate le ore 13 del 21 agosto, quando una persona è stata investita da un treno all'altezza del cavalcavia di Basso Acquar, per cause in fase di accertamento. In suo soccorso è arrivato il personale del 118 con automedica e ambulanza, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano ed è deceduta sul posto.

Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale.

Circolazione ferroviaria bloccata

L'episodio ha inevitabilmente avuto una ricaduta sulla circolazione ferroviaria, che è stata prima sospesa e poi ripristinata con l'utilizzo di un unico binario, per consentire le operazioni del personale sanitario e dell'autorità giudiziaria. Conclusi gli accertamenti, alle 14.45 è stata ripristinata.

I treni Alta Velocità, Eurocity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

FR 9723 Milano Centrale (11:45) - Venezia Santa Lucia (14:12).

FR 9728 Venezia (11:48) - Milano Centrale (14:15).

I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni.

Treni Eurocity parzialmente cancellati: