Palazzina a fuoco nel Comune di San Bonifacio: il video dell'intervento dei pompieri

Incendio nella serata di venerdì 30 giugno in un condominio a San Bonifacio. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco scaligeri.

Tutte le persone evacuate, circa una trentina, sono state assistite dai pompieri per recuperare i beni di prima necessità e dal Comune che ha trovato per loro una sistemazione per la notte.

Incendio a San Bonifacio 30 giugno 2023 / video vigili del fuoco di Verona