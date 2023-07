Incendio a San Bonifacio: trenta persone evacuate da un condominio

Alle ore 20.10 della serata di venerdì 30 giugno, i vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti nel Comune di San Bonifacio, in via Giovanni XXIII, a seguito di un incendio che avrebbe interessato una palazzina di tre piani. L'edificio, in base a quanto si apprende, conterebbe undici appartamenti di cui sei abitati.

I pompieri scaligeri nella loro nota affermano che le fiamme si sarebbero sviluppate all'esterno dell'immobile ed avrebbero poi «interessato parte del cappotto coibentante pronto per essere installato e pannelli di cappotto già installati oltre ai serramenti del primo piano». Giunti dal distaccamento di Caldiero e da quello di Lonigo, i vigili del fuoco spiegano di aver lavorato per evacuare le sei famiglie, nel complesso circa trenta persone, che occupavano l'immobile. I pompieri sono inoltre stati impegnati nello spegnere le fiamme, entrando negli appartamenti per verificare che non vi fossero altri focolai attivi.

I vigili del fuoco veronesi chiariscono che proprio «a causa dell'incendio si è reso necessario dichiarare l'immobile inagibile per la mancanza di requisiti igienico sanitari provocati dal denso fumo che ha invaso l'intero stabile». Tutte le persone evacuate sono state assistite dai pompieri, per recuperare i beni di prima necessità, nonché dal Comune che ha trovato per loro una sistemazione per la notte. L'intervento si è infine concluso poco dopo la mezzanotte.