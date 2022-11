Folle inseguimento in contromano in tangenziale, un ferito e auto incidentate: due arresti

Poteva provocare una strage il folle inseguimento avvenuto la scorsa mattina a Verona e conclusosi in contromano in Tangenziale Sud.

Come spiegano i carabinieri, una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia scaligera la scorsa settimana stava eseguendo uno dei consueti servizi perlustrativi di controllo del territorio, quando ha notato un’Audi S6 con targa tedesca parcheggiata nei pressi del parcheggio di Brugi, in via Pasteur, e due uomini fuori dal mezzo intenti a parlare. I militari si sarebbero dunque avvicinati al mezzo con l'intenzione di sottoporlo ad un controllo di polizia ma, alla vista delle divise, i due sarebbero saliti in fretta in macchina per scappare poi a tutta velocità, imboccando contromano la tangenziale e sfrecciando a zig zag tra i veicoli che stavano transitando nel senso opposto di marcia.

Le sirene e i lampeggianti dei carabinieri che si sono lanciati al loro inseguimento, non sono bastati a convincere i due a frenare il loro tentativo di far perdere le proprie tracce. Con le loro folli e azzardate manovre messe in atto in pieno giorno, hanno messo in serio pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada: tre le auto impattate e un conducente ferito, che è stato condotto poi in ospedale dove ha ricevuto una prognosi di 7 giorni.

Una folle fuga che si è conclusa solamente quando i fuggitivi hanno perso il controllo dell'Audi, finendo con l'andare a sbattere contro il guard rail e ritrovandosi così placcati dalla pattuglia dei carabinieri, che li ha immediatamente raggiunti. Nonostante fossero oramai in trappola, i due non si sarebbero comunque arresi e avrebbero cercato comunque di opporsi in ogni modo al controllo, prima evitando di scendere dal mezzo e poi cercando di divincolarsi dai militari.

Accompagnati in caserma, sono rimasti ristretti in camera di sicurezza in stato di arresto. Il giudice del rito direttissimo, che si è svolto il giorno dopo, ha convalidato il provvedimento per resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso, dopodiché ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, dove i due rimarranno in attesa del processo.

I due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e non hanno fornito il motivo della loro fuga.