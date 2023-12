Visto mentre infrange il vetro di un'auto per "ripulirla", finisce in manette

Con l'accusa di furto aggravato su auto in sosta, un 24enne di origine polacca residente a Terrazzo Veronese è stato tratto in arresto dai carabinieri della compagnia di Este.

Come spiegano i colleghi di PadovaOggi, nel pomeriggio di lunedì la centrale operativa del 112 ha ricevuto la chiamata da parte di un cittadino, il quale riferiva di aver notato un individuo infrangere con un mattone il finestrino di un auto, Audi A3, parcheggiata nella zona del cimitero di Castelbaldo (PD), per poi rovistare al suo interno e scappare a piedi dopo alcuni minuti.

Rimasta in contatto telefonico con la persona che ha dato l'allarme, la quale ha seguito il ladro a debita distanza, la centrale operativa ha inviato una pattuglia sul posto, che è riuscita a fermare e bloccare, grazie alla descrizione dal testimone, il presunto autore del furto. Il giovane, ferito alle mani presumibilmente durante l’effrazione dell’auto, è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di due paia di occhiali da sole ed un cavo per smartphone, inoltre non sarebbe riuscito a fornire alcuna spiegazione in merito ai segni presenti sugli arti superiori. Dopo alcuni minuti è giunta un’altra chiamata alla centrale operativa del 112, questa volta da parte di un 33enne del posto che ha riferito di aver subito il danneggiamento ed il furto di alcuni oggetti riposti all’interno dell’auto parcheggiata nella zona del cimitero.

Nel corso del sopralluogo, i carabinieri avrebbero riscontrato tracce di sangue sul deflettore infranto e sul mattone lasciato all’interno dell’auto. Una volta accertata la provenienza, la refurtiva è stata riconsegnata alla vittima, che nel frattempo ha formalizzato regolare denuncia.

Il 24enne è stato dunque ammanettato e posto agli arresti domiciliari come disposto dalla procura di Rovigo: mercoledì il gip ha convalidato il provvedimento con obbligo di firma settimanale in caserma.