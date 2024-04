Scooterista ricoverato dopo scontro con un camion, è grave

Un uomo in sella al suo scooter è rimasto gravemente ferito nello scontro con un camion a Mezzane di Sotto. I soccorritori del 118 gli hanno prestato le prime cure sul posto e poi lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Verona.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13 di oggi, 8 aprile, in Via Villa. L'uomo sullo scooter stava percorrendo la strada in direzione Nord e all'uscita dal paese di Mezzane di Sotto è andato a sbattere frontalmente con un camion che procedeva in direzione opposta. Sull'esatta ricostruzione del sinistro sono al lavoro gli agenti della polizia locale, i quali hanno dato supporto alle operazioni di soccorso del Suem. Il personale sanitario è arrivato con un'ambulanza e un'auto medica e si è dovuto occupare dello scooterista, che aveva riportato gravi lesioni. Una volta stabilizzato, l'uomo è stato portato all'ospedale di Borgo Trento dove è stato ricoverato in codice rosso.