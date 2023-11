Trovato morto in un fossato dopo ore: si è costituito l'automobilista che lo ha investito

Dalla notte tra mercoledì e giovedì non si avevano sua notizie, e quando non si è presentato sul luogo di lavoro la preoccupazione è aumentata. Il suo corpo è stato trovato nel primo pomeriggio di venerdì da una collega in località Pergola, nel Comune di Montecchia di Crosara, all'interno di un fossato, verosimilmente dopo essere stato investito da un pirata della strada mentre rientrava a casa in bicicletta.

George Young, 50enne di origini inglese, residente a San Bonifacio, lavorava al Re di Fiandra di Montecchia e gli ultimi a vederlo in vita sarebbero stati proprio i suo colleghi. Nonostante la pioggia battente, dopo la mezzanotte di mercoledì è salito in sella alla sua bici per rientrare a casa, ma nel tardo pomeriggio di giovedì non si è presentato al locale. Datori di lavoro e colleghi hanno provato allora a contattarlo con messaggi e chiamate, ma il cellulare dell'uomo non dava segni di vita.

Lanciato l'allarme e denunciata la scomparsa, carabinieri di San Bonifacio e vigili del fuoco hanno dato il via ai preparativi per le ricerche nella zona, venendo però anticipati dalle colleghe dell'uomo, che hanno iniziato a battere la strada che avrebbe dovuto percorrere per rientrare a casa, la strada provinciale 17.

La tragica scoperta è stata fatta poco dopo le ore 13 in via Pergola. Il corpo del 50enne è stato avvistato nel fossato che costeggia la carreggiata, vicino ad un segnale stradale abbattuto, insieme ad i suoi effetti personali e alla bici, sulla quale sarebbero evidenti i segni di un incidente.

Sul posto sono così arrivati i carabinieri, che hanno dato il via alle indagini, i pompieri del distaccamento di Caldiero e il personale sanitario. Sul corpo, dopo una prima ispezione, verranno eseguiti gli accertamenti medico-legali per stabilire la causa precisa della morte.

Dalle prime ipotesi sembra che il 50enne sia stato travolto da un veicolo alcuni metri, il quale si sarebbe poi allontanato.

AGGIORNAMENTO - Stando a quanto riferisce L'Arena, l'automobilista responsabile dell'investimento si sarebbe presentato ai carabinieri di San Bonifacio, accompagato dal suo avvocato, per costituirsi.