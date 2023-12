Finiscono con l'auto in una scarpata, tre feriti trasportati in ospedale

Per cause non ancora accertate, una Fiat Punto è finita nella scarpata vicina a Via Busolo, a Lavagno. Nell'auto viaggiavano tre persone che sono rimaste ferite e sono state trasportate all'ospedale di Borgo Trento, a Verona.

In base alle prime informazioni diffuse dai soccorritori, l'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 di questo pomeriggio, 16 dicembre. E pare che si tratti di una fuoriuscita autonoma. Sul sinistro indagano comunque gli agenti della polizia stradale, intervenuti per svolgere i rilievi e per gestire la viabilità

Per soccorrere i feriti, il 118 ha inviato un'ambulanza e l'elicottero con cui i tre occupanti della Fiat Punto sono stati poi trasportati all'ospedale del capoluogo.

E ai soccorsi hanno partecipato anche i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero, i quali hanno raggiunto la donna che ancora si trovava nell'auto. Gli operatori l'hanno immobilizzata con i presidi sanitari e una volta estratta l'hanno affidata alle cure del 118.