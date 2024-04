Tamponamento nella notte in Tangenziale Sud, tre auto coinvolte e un ferito

Tamponamento tra tre auto ieri sera, 13 aprile, sulla Tangenziale Sud di Verona. I veicoli si sono scontrati intorno alle 22 nel tratto compreso tra gli svincoli di Borgo Roma e Alpo Zai, in direzione Brescia. Ed una persona è rimasta leggermente ferita.

In tutto sono stati sei gli automobilisti coinvolti nel sinistro. Tutti sono stati soccorsi dal personale sanitario giunto con un'automedica e un'ambulanza e nessuno ha riportato lesioni gravi. Uno, però, è rimasto ferito ed è stato necessario portarlo in ospedale per accertamenti.

Ad aiutare gli operatori del 118 sono arrivati dal comando di Verona anche cinque vigili del fuoco con un'autopompa, i quali hanno prestato assistenza alle sei persone coinvolte ed hanno messo in sicurezza le auto.

Sul posto anche la polizia locale per indagare sulla dinamica dell'incidente e per gestire la viabilità in tangenziale. Viabilità che è tornata regolare dopo le 23.