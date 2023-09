Tamponato, l'auto si ribalta nel canale vicino alla strada: 38enne in ospedale

Un 38enne di Verona è stato condotto in ospedale nella tarda mattinata di venerdì, dopo un incidente stradale avvenuto nel Mantovano.

Stando a quanto riporta MantovaUno, il tamponamento si sarebbe verificato a Monzambano, lungo strada dei Colli, quando ancora non erano scoccate le ore 13. Il 38enne si trovava al volante di una Volkswagen Polo, quando sarebbe stato tamponato da una Opel Astra guidata da una donna di 64 anni residente a Ponti sul Mincio. L'auto del veronese, in seguito all'urto, si è poi ribaltata nel fosso adiacente alla carreggiata, che fortunatamente in quel momento era privo di acqua.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per recuperare il veicolo, mentre il personale sanitario si è occupato del conducente, che è stato condotto in codice giallo al Poma di Mantova, mentre la 64enne è stata accompagnata all'ospedale di Castiglione delle Stiviere.

Per i rilievi è intervenuta la polizia locale intercomunale.